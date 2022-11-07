В Свердловской области зарегистрировали первый случай гриппа

Роспотребнадзор сообщает, что в Свердловской области на минувшей неделе зарегистрирован первый в сезоне случай заболевания гриппом. Вирус гриппа В лабораторно подтвержден у приезжей из Казахстана, прививку она не ставила. Санврачи рекомендуют уральцам сделать прививку от этого вируса. На сегодняшний день вакцинировано 1,2 млн человек (28,5% населения).

Кроме того, за прошлую неделю зарегистрировано 23 790 случаев ОРВИ, это на 19% ниже уровня предыдущей недели и выше среднего многолетнего уровня на 2,1%. 58% заболевших – дети. Хуже всего ситуация в Краснотурьинском, Артинском, Туринском городских округах, Богдановиче и Сухом логу. В этих городах уровень заболеваемости в полтора раза выше среднеобластного.

Екатеринбург, Марина Иванова

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