Названа зарплата, делающая уральцев счастливыми

Назван размер заработной платы, который нужен для счастья жителям разных регионов России. Исследование провели аналитики портала SuperJob, опросив больше 20 тысяч жителей российских мегаполисов. В топе по запросам Москва, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень.

Зарплату в 250 тысяч рублей назвали жители Москвы в ответ на просьбу сообщить сумму, которая может сделать их счастливыми. Чуть скромнее – Ростов-на-Дону – там для счастья надо 205 тысяч). Во Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске и Тюмени планка еще чуть ниже – 200 тысяч рублей.

Самые скромные люди живут в Оренбурге (там для счастья надо 150 тысяч рублей в месяц), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч).

«За полгода «цена счастья россиянина» выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей у молодежи до 24 лет и 222 тысячи у россиян старше 45 лет», – уточнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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