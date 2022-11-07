Синоптики дали неутешительный прогноз на неделю

В Екатеринбурге в ближайшие дни изменится погода – если в первой половине недели будет пасмурно и сухо, то с четверга начнутся осадки. По данным Гидрометцентра России, во вторник и среду будет облачно, без прояснений. Температура воздуха днем – около 0…+2 °C. Ночью – до -1…-2 градусов.

С четверга ожидается снег с дождем. Они будут идти вплоть до конца недели, при этом температура воздуха повысится – до +2…+4 днем, по ночам будет около ноля. В ночь с воскресенья на понедельник ожидается прояснение и похолодание – до -4 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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