Российские иммунологи нашли способ лечения постковидного синдрома

Около половины переболевших Covid-19 так или иначе сталкиваются с постковидным синдромом. У людей обостряются хронические заболевания, ухудшается сон, память, не проходит тревожное состояние. Как выяснили российские ученые, причина этих симптомов кроется в повреждениях иммунной системы переболевших. Постковид может привести даже к аутоиммунным заболеваниям и раку. Но есть хорошие новости: иммунологи научились корректировать такое состояние организма и добиваться полного выздоровления человека.

Исследования постковида проводятся совместно с коллегами из Уханьского университета на средства крупного научного гранта. Целый год ученые тщательно обследовали 150 человек, переболевших Covid-19, и сравнивали их показатели с контрольной группой из 50 человек, которые не болели ковидом и не были привиты. В результате они обнаружили четыре фенотипа нарушений иммунной системы.

Подробно о них сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН Мария Добрынина. Для наглядности она сравнила человеческий организм с большим средневековым городом, на который нападает враг – инфекция. Первая пробоина в защите города – уязвимость тайной службы, которая должна отлавливать внешних и внутренних врагов. В организме эту функцию выполняют Т-лимфоциты. Если их слишком мало, инфекция-враг может проникнуть в любой орган и «переманить» клетки организма на свою сторону. Так возникают аутоиммунные заболевания.

Второй бастион защиты города-организма – это архив памяти о прошлых нападениях врагов. За эту часть работы отвечают B-лимфоциты, которые служат «курьерами» и доставляют информацию об «опасных преступниках». Если курьерская служба бесконтрольно разрастается, начинается «дезинформация» иммунитета. В результате организм не может дать повторный отпор уже знакомым инфекциям и защитить свои клетки от «внешнего вмешательства».

Третий и четвертый фенотипы связаны с повреждением врожденного иммунитета. НК-клетки, или натуральные киллеры, в описанном городе работают стражами на крепостной стене – слизистой. Они первые, кто должен встретить инфекцию, и если этого не происходит, начинаются разрушения в организме. У «стражников» есть слабое место – белок CD46, который может взаимодействовать с некоторыми белками коронавируса. Если с этим рецептором что-то не в порядке, то коронавирус без проблем проникает в любые клетки организма. Такая патология была обнаружена у 70% обследуемых пациентов.

Начальником организма выступает нервная система, и она начинает «паниковать», когда видит врага внутри города. «Параллельно со снижением уровня НК-клеток на слизистой в организме повышается уровень кортизола – гормона стресса. У пациентов отмечается тревожность, они испытывают постоянный стресс. Отсюда начинаются нарушения эндокринной системы – сахарный диабет, гипотиреоз. Повышается риск аутоиммунных заболеваний, возникновения опухолей и рецидива онкологических заболеваний», – резюмировала Мария Добрынина.

Но все не так страшно. Обнаруженные у пациентов нарушения неплохо корректируются иммунотропными препаратами, рассказал заместитель директора научно-образовательного Российско-китайского центра системной патологии при ЮУрГУ Александр Зурочка. По его словам, проведенные исследования показали, что у пациентов с постковидом не только восстанавливалось клиническое здоровье, но и улучшалось общее самочувствие.

«Пока я не могу назвать, какие препараты мы использовали для лечения постковидного синдрома, потому что сначала надо получить патент. Через три-четыре месяца мы сможем огласить эту информацию. Скажу только, что это российские препараты, и уже достаточно известные. Их можно будет купить в любой аптеке», – подчеркнул ученый.

Исследования также показали, что постковидный синдром проявляется спустя несколько месяцев после перенесенного Covid-19. Причем он может возникнуть даже у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме. Сейчас в России свыше 21 миллиона переболевших, причем основной рост пришелся на штамм «омикрон» в феврале-марте этого года. Поэтому с постковидным синдромом в будущем рискуют столкнуться десятки и, возможно, сотни тысяч человек, отметил Александр Зурочка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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