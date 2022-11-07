Свердловская область стала одним из лидеров по внедрению стандартов поддержки экспорта

Свердловская область вошла в тройку регионов-лидеров, внедривших в своей деятельности максимальное количество инструментов Регионального экспортного стандарта. К такому выводу пришел Российский экспортный центр в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По мнению авторов рейтинга, таким образом регионы-лидеры обеспечили на своих территориях создание необходимых условий для осуществления и развития экспортной деятельности в современных реалиях, создав тем самым комплексную систему поддержки региональных экспортно-ориентированных компаний.

«Эффективность развития экспорта во многом зависит от усилий региональных властей в этой области, формирования инфраструктуры, обеспечения доступности мер поддержки для предприятий, и наша задача – содействие регионам в создании базовых условий для развития внешнеэкономической деятельности посредством внедрения Регионального экспортного стандарта», – подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Досрочное выполнение мероприятий федерального проекта позволило не только сохранить достигнутый уровень экспорта в непростых условиях, но и обеспечить его реальный рост.

«Поддержка экспортеров и помощь в возобновлении прерванных цепочек поставок – одна из важнейших задач текущего года. СОФПП помогает переориентироваться на рынки Центральной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, содействует выходу на китайские торговые интернет-площадки, проводит дополнительные юридические консультации», – сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Отметим, Свердловская область внедрила в своей деятельности 14 из 15 возможных инструментов стандарта поддержки экспорта.

С полным списком регионов-лидеров по внедрению стандарта поддержки экспорта в России можно ознакомиться на сайте Российского экспортного центра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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