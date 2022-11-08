Два дня без осадков: как убрали город (ФОТО)

Начало ноября в Екатеринбурге выдалось снежным – за первые пять дней выпало две трети месячной нормы осадков. Однако на протяжении двух суток снег не идет. «Новый День» проверил, что за это время успели сделать коммунальщики.

В центре очень качественно почищен тротуар близ элитных домов – убран весь лед, причем не только с тротуаров, но и с велодорожек. Пожалуй, это единственные локации, где за уборку можно поставить твердую пятерку. Пешеходная улица Вайнера расчищена частично, посередине. На многих других улицах – каток. На автодорогах относительно чисто, впрочем, накануне вечером держалась околонулевая температура, все таяло, и там, где активный трафик, наледь превратилась в грязь.

На периферии ситуация аналогичная – комфортные дороги и скользкие тротуары. Например, на Вильгельма де Геннина в Академическом наледи на проезжей части нет. Правда, на дублерах ситуация куда хуже – кажется, никто не убирал, автомобилисты накатали колею. Тротуары очень скользкие.

Жители Уралмаша жалуются, что к уборке их дорог никто не приступал, по крайней мере, визуально складывается такое впечатление. На тротуарах каток, ходить очень тяжело.

Ранее в мэрии сообщали, что на дороги и тротуары за выходные высыпали 297 тонн реагентов и 78 тонн песка, на полигоны вывезли более 3 тысяч тонн снега. Вчера днем на улицах города работали 397 рабочих и 179 единиц спецтехники. А мэр Алексей Орлов поручил «прометать до асфальта» территорию города. Завтра синоптики обещают возобновление осадков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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