Минстрой: очередь на жилье для детей-сирот ежегодно увеличивается на тысячу человек

В Свердловской области по-прежнему остро стоит вопрос финансирования приобретения жилья для детей-сирот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту тему подняли сегодня на заседании комитета заксо по социальной политике. Замминистра финансов Ирина Уфимцева сообщила, что в проекте бюджета-2023 на жилье для сирот заложено 1,8 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд – из областного бюджета.

Председатель комитета Вячеслав Погудин уточнил, не снижаются ли объемы предоставления жилья воспитанникам детских домов.

По словам замминистра строительства Антона Шафаростова, регион ежегодно старается увеличить расходы по этому направлению, но сложность в том, что федеральное софинансирование принципиально не растет, а число детей-сирот постоянно растет. «С начала года мы обеспечили жильем 688 человек, по итогам года выйдем за 800, но каждый год очередь увеличивается на тысячу человек», – отметил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»