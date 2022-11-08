Депутат пожаловался в Генпрокуратуру на тиктокера

Свердловский депутат Алексей Свалов написал жалобу в Генпрокуратуру РФ на тиктокера N3koglai, который записал ролик-пародию. «Блогер «Некоглай», предположительно, гражданин Российской Федерации Николай Лебедев, 2001 г.р., проживающий в городе Москве, издевается над солдатом Армии России, который при выполнении боевой задачи смог выбросить из траншеи две гранаты (и тем самым сохранил себе жизнь), которые на него скинули при помощи коптера. Прошу провести проверку в порядке ст. 144, 145 УК РФ на предмет нарушения законодательства РФ», – процитировал Свалов свое обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

N3koglai стал популярен в «Тик-Токе» благодаря мему «Разрывная». В мае 2021-го блогер записал реакцию на видео певца Егора Крида, в котором тот пародировал антилайфхакера Хаби Лейма.

Екатеринбург, Елена Сычева

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