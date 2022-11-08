Минкульт: два академических театра Екатеринбурга – в плачевном состоянии

Свердловский академический театр драмы и Свердловский академический театр музыкальной комедии нуждаются в ремонте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на заседании комитета заксо по социальной политике министр культуры области Светлана Учайкина. Чиновница попросила депутатов поддержать ее предложение выделить минкульту дополнительные средства в размере около 500 млн рублей. По словам Учайкиной, входные группы обоих театров находятся в «плачевном» состоянии.

Напомним, пока в проекте бюджета на культуру заложено 3,4 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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