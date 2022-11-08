Адвокаты анонсировали масштабную проверку в областном управлении МВД

Екатеринбургские адвокаты анонсировали большую внеплановую проверку в ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщили в фирме Lawguard.

«На днях наши адвокаты Мария Кирилова и Елена Афанасьева вернулись из Москвы, куда ездили по приглашению Главного управления МВД. Адвокатов с доверителями пригласили на личный прием в связи с нашим обжалованием действий руководителя областного Управления Миронова В.Н. Свердловское руководство МВД систематически допускает серьезные нарушения закона в рамках уголовных дел. В ходе личного приема адвокаты рассказали про полное отсутствие ведомственного контроля за расследованием дел, про игнорирование жалоб, а также про недопустимое поведение следователей, которые из-за отсутствия должного контроля позволяют совершать вопиющие нарушения закона, выходящие за рамки и моральных требований и полномочий», – сообщили в Lawguard.

Там уточнили, что в Екатеринбург приедут четыре десятка инспекторов из Москвы, которые до конца 2022 года будут проводить масштабную проверку работы сотрудников свердловского управления МВД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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