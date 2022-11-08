Иномарка сбила 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет (ВИДЕО)

Сегодня утром на перекрестке улиц Луначарского и Малышева автомобиль «Рено Каптюр» наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора. Машина задела ребенка левым зеркалом заднего вида. В результате маленький пешеход попал в больницу с ушибами головы и ноги.

Ребенок выскочил под колеса иномарки

Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:17 около дома № 161 на ул. Луначарского. Мать мальчика рассказала полицейским, что сын ехал в школу на трамвае. Когда он вышел на остановке, то не посмотрел на светофор и начал переходить дорогу. На видео с регистратора очевидца происшествия заметно, что мальчик сделал только один шаг на проезжую часть и сразу был сбит проезжающей машиной. От удара ребенок упал, но затем поднялся и, прихрамывая, вернулся к трамвайной остановке.

За рулем «Рено Каптюр» находилась 25-летняя девушка. Ее стаж вождения составляет 7 лет. Она пояснила сотрудникам ГИБДД, что мальчик неожиданно появился слева на дороге. Водитель не успела вовремя заметить ребенка.

«Госавтоинспекция призывает родителей провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения. Необходимо напомнить ребенку правила перехода проезжей части, в том числе о соблюдении сигналов светофора на регулируемом пешеходном переходе. Если ребенок ездит в школу на общественном транспорте, рекомендуется повторить с ним, что нельзя выходить с остановки на дорогу или обходить остановившийся транспорт. Нужно дойти до ближайшего пешеходного перехода и перейти дорогу, убедившись в безопасности», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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