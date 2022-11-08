Проект бюджета ТФОМС на 2023 год одобрен профильным комитетом

Комитет заксобрания по соцполитике одобрил в первом чтении проект закона о бюджете свердловского ТФОМС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что доходы ТФОМС в следующем году составят 77 млрд 780 млн 92,6 тысячи рублей, расходы – 78 млрд 179 млн 120 тысяч рублей, дефицит – 399 млн 628 тысяч рублей.

Депутаты приняли решение рекомендовать заксо поддержать законопроект в первом чтении, но высказали ряд предложений, которые обсудят в ходе работы согласительной комиссии.

Председатель комитета Вячеслав Погудин пояснил «Новому Дню», что необходимо обратить самое пристальное внимание на финансовую устойчивость медицинских учреждений, так как некоторые из них находятся в непростом положении. По его словам, почти три года пандемии коронавируса поставили всю систему здравоохранения в сложную ситуацию: на борьбу с вирусом выделялись огромные средства, и возникшие «прорехи» закрыты не до конца. Кроме того, есть удорожание медикаментов, также растут расходы медучреждений на коммунальные услуги, так что им необходима поддержка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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