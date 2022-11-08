В заксо начались дискуссии о проекте бюджета-2023

В заксобрании Свердловской области началось обсуждение проекта бюджета-2023 профильными комитетами. В течение этой недели все они должны подготовить и утвердить заключения на законопроект, чтобы на пленарном заседании 15 ноября принять его в первом чтении.

Первым проект рассмотрел комитет по социальной политике. Замминистра финансов Ирина Уфимцева напомнила депутатам основные параметры главного финансового документа. Он основан на базе консервативного сценария социально-экономического развития области. Ожидается, что доходы составят 343 млрд рублей, расходы – 359,2 млрд рублей, дефицит – около 16 млрд рублей. Предельный объем госдолга на 1 января 2024 года – 124 млрд рублей.

67% расходов – это социальная сфера. На соцподдержку заложен 81 млрд рублей, на образование – 100, на здравоохранение – 34, на культуру – 3,4 млрд рублей. На Международный спортивный фестиваль с участием команд университетов стран ШОС и БРИКС заложено 11,4 млрд рублей, в том числе на завершение строительства и реконструкции капитальных объектов – 7,4 млрд рублей. 3,7 млрд рублей планируется направить на расселение аварийного и ветхого жилья, 1,8 млрд – на покупку жилья для детей-сирот. Также в бюджете заложена индексация зарплат бюджетникам на 6,1%.

Предложений и вопросов у депутатов оказалось много. Например, Александр Серебренников поднял вопрос обеспечения некоторых категорий пациентов медикаментами за счет областного бюджета. Евгений Зяблицев вспомнил, что многие детские загородные лагеря сегодня выведены из эксплуатации, так как находятся в аварийных зданиях. Вячеслав Погудин напомнил о многолетних планах построить в Нижнем Тагиле детскую многопрофильную больницу. Все предложения, которые вошли в заключение комитета, будут рассматриваться депутатами совместно с членами правительства в ходе работы согласительной комиссии.

После заседания председатель комитета Вячеслав Погудин подчеркнул, что сегодня проект бюджета был одобрен как основа, все «узкие места» отдельно обсудят при дальнейшей работе над документом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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