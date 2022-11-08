Дума одобрила продажу городской доли Екатеринбургского муниципального банка

В Екатеринбурге близка к завершению сделка о покупке компанией «СКБ Контур» ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк». Ранее уральский IT-гигант уже приобрел 34,5% акций банка. Сегодня городская дума одобрила продажу доли, которая принадлежит департаменту по управлению муниципальным имуществом городской администрации – 29,29%.

Как сообщил заместитель начальника ДУМИ Владимир Захаров, рыночная стоимость городского пакета акций ЕМБ оценивается в 372 миллиона рублей, но «СКБ Контур» предложили выкупить долю за 380,8 миллионов рублей. По словам чиновника, сейчас это наилучшее предложение по цене.

Екатеринбургский муниципальный банк был создан в 1994 году. Сейчас в нем обслуживаются преимущественно зарплатные проекты работников городских бюджетных учреждений. Капитал банка составляет 1,4 миллиарда рублей. Этих средств не хватает, чтобы конкурировать с федеральными банками и удерживать в клиентах крупные городские компании. Кроме того, сервис «Система быстрых платежей» способствует оттоку денег зарплатных клиентов на счета других банков. Владимир Захаров подчеркнул, что дальнейшая деятельность муниципального банка ведет к риску убытков. В 2023 году ЕМБ еще планирует получить прибыль в 5-10 миллионов рублей, но в 2024 году уже прогнозируются убытки в размере 50-60 миллионов рублей, в к 2025 году потери составят более 200 миллионов рублей. Чтобы удержатся на плаву, банку нужно менять бизнес-модель, но это требует крупных вложений. По словам и.о. президента ПАО Николая Кочнева, в 2022 году банк выплатил дивиденды акционерам в размере 347 миллионов рублей. Из них 120 миллионов рублей получил бюджет Екатеринбурга.

Большинство депутатов согласились с продажей городского банка. «ЕМБ сейчас находится на пике своих возможностей. Если завтра все рухнет, мы и ломаного гроша от этого банка не получим», – заметил Дмитрий Сергин. Другие избранники заявили, что муниципальный банк уже несколько лет считается проблемным активом, поэтому от него надо избавляться. Недовольным остался только депутат от КПРФ Роман Ступников – по его мнению, продажа городского актива лишь подтверждает «бесхозяйственность» мэрии. В ответ коллеги упрекнули коммуниста в неосведомленности о происходящем в банковском секторе России.

Срок завершения сделки по выкупу всех акций банка «Екатеринбург» назначен на 14 ноября 2022 года. Ранее «Коммерсант Урал» сообщал, что «СКБ Контур» планирует направить на эти цели более 850 миллионов рублей. В IT-компании называют поглощение муниципального банка шагом «в сторону создания экосистемы продуктов для бизнеса».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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