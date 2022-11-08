У Ганиной Ямы легковушка влетела в тепловоз

Сегодня около полудня автомобиль попал под тепловоз. ДТП случилось в районе 2-го км подъезда к Ганиной Яме от автодороги Верхняя Пышма – Среднеуральск – поселок Исеть.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель «Лады Весты», мужчина 1974 года рождения, при переезде через пути не убедился в безопасности своих действий. По счастью, ни он, ни кто-то еще из людей в аварии не пострадали. Машина получила повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводят процессуальные действия, опрашивают участников. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.

Екатеринбург, Марина Иванова

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