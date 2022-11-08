Стенды Свердловской области на выставках в ЮАР и Казахстане заинтересовали зарубежную аудиторию (ФОТО)

В 2022 году 77 компаний малого и среднего бизнеса из Свердловской области смогли стать участниками международных выставок при содействии Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

География событий охватывает африканский континент, Азербайджан, Армению, Беларусь, Венгрию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

«Всего при поддержке областного фонда организовано 6 коллективных и 48 индивидуальных стендов. Наша задача в работе с экспортно ориентированными компаниями – помочь им сохранить экспортную активность, найти новых покупателей за рубежом, скорректировать при необходимости логистику. Выставки по-прежнему являются одним из действенных инструментов выхода на новые рынки», – сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В одной из последних выставок – Africa Health-2022 в Йоханесбурге (ЮАР), прошедшей с 26 по 28 октября, приняли участие производитель медицинских светильников и аппаратуры для физиотерапии «Завод ЭМА», производитель реабилитационного оборудования «Аспект Медикал» и комплексный поставщик медицинского оборудования «Кислородная Империя».

«Был организован презентабельный стенд. Он располагался в топовой локации по соседству с брендами мирового уровня. Высокая проходимость обеспечила много новых знакомств. Мы хотим найти дистрибьютора в ЮАР. Увидели большой интерес к продукции российского производства, сейчас задача развивать полученные контакты. Выставка расширила наши представления об африканском рынке, получили много новой информации о юридических и законодательных тонкостях. Также мы заручились поддержкой представителей Торгового представительства РФ в Африке, которые посетили стенд региона», – рассказала директор компании «Кислородная Империя» Мария Киселева.

Компания начинала в 2007 году как поставщик респираторного оборудования. За 15 лет предприятие охватило все направления рынка медицинского оборудования. В частности, на выставке в ЮАР была представлена рентгенотехника.

На прошлой неделе, со 2 по 4 ноября, прошла выставка FoodExpo Qazaqstan 2022 в Алматы. На стенде Свердловской области представили свою продукцию 8 экспортеров. Это производители и поставщики меда, кондитерских изделий, маршмеллоу, свежеобжаренного кофе, варенья и сиропов, оборудования для пищевой промышленности.

Параллельно с FoodExpo в выставочном комплексе АТАКЕНТ проходили еще ряд сопутствующих выставок. Всего в Алматы было представлено около 10 коллективных экспозиций из российских регионов. «Наш стенд на FoodExpo был одним из самых «густозаселенных» в связи с богатым экспортным потенциалом региона. 8 участников от Свердловской области были отобраны из большого количества заявок», – отметила руководитель Центра поддержки экспорта Татьяна Лагунова.

Отметим, что ЦПЭ ежегодно формирует список зарубежных выставочных мероприятий, в участии в которых оказывается содействие в размещении региональным компаниям. Принять участие в выставке с поддержкой ЦПЭ могут начинающие и действующие экспортеры, находящиеся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и не имеющие задолженности перед бюджетом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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