В ДТП на Пермской трассе погибли мужчина и ребенок (ФОТО)

Красноуфимск (Новый День, Елена Владимирова) – На 238 км автодороги Пермь – Екатеринбург случилось ДТП, в результате которого погибли 38-летний мужчина и его 11-летний сын.

По данным областного УГИДД, авария случилась накануне около 19:00. Водитель автомобиля «Тойота Камри» пытался обогнать попутную машину, но не убедился в том, что встречная полоса свободна. Легковой автомобиль врезался во встречный грузовик «Мерседес Бенц» с полуприцепом. Водитель и его сын погибли на месте. Известно, что ребенок находился на заднем пассажирском сидении, все были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

По сообщению паблика «Подслушано. Красноуфимск», погибшие – тренер детской хоккейный команды и его сын, начинающий хоккеист.

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