Журналиста из Екатеринбурга объявили в международный розыск

Журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев объявлен в международный розыск, сообщает сайт МВД. Там говорится, что причиной тому статья Уголовного кодекса РФ, но не уточняется какая. Сам Колезев тоже не в курсе, за что конкретно попал в розыск. «Чтобы много раз не отвечать одно и то же: понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ. Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям. Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», – написал он в телеграм-канале.

Напомним, Колезев покинул Россию в начале марта после начала спецоперации на Украине. «В данный момент и в ближайшем будущем государство считает людей, подобных мне, «нежелательными». Я хочу продолжать писать и говорить что думаю, но, наверное, какое-то время это лучше делать, сменив географию», – объяснял он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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