Екатеринбургских родителей предупредили о возвращении кори

Екатеринбургских родителей напугали возвращением кори. В одном из детских садов города воспитатели распространили сообщения о том, что в Ленинском районе подтверждены несколько случаев этого заболевания.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что подозрения на случаи кори действительно были. «Однако при проведении лабораторных исследований они не подтвердились. При этом, как положено при выявлении подозрений на эту инфекцию, нами и медицинскими работниками были оперативно развернуты все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе активная вакцинация непривитых», – сообщили агентству в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что вакцинация от кори – самая эффективная защита от этой инфекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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