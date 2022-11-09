Депутат ГД заподозрил екатеринбургское польское общество в антироссийской пропаганде

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой требует от силовых ведомств провести комплексную проверку Екатеринбургской городской общественной организации «Польское общество «Полярос», а затем ликвидировать ее. «Расследованием истинной деятельности этой организации теперь займутся Генпрокуратура, ФСБ, МВД, Минюст, ФНС и другие соответствующие органы», – сообщил депутат в своем телеграм-канале.

На сайте организации указано, что ее задача – изучение национального наследия польской диаспоры и сохранение польской культуры и языка. Но, по подозрению Лугового, общество с годами «трансформировалось в пропагандистский антирусский проект».

«Эксклюзивный продукт «Полярос» – выдача справки («zaswiadczenie») для беспроблемного получения Карты поляка. Несмотря на то, что Карта поляка должна подтверждать польские корни своего держателя, «Полярос» наделен правом способствовать в получении такого документа любым желающим россиянином. Вопрос о принадлежности к польскому народу уже не стоит, а «льготный билет» выдают за «деятельность во благо польского языка и культуры либо польского меньшинства», – утверждает Луговой.

Его подозрения усугубляются тем, что именно Польша стала одной из стран для приюта беглых оппозиционеров. «Именно там прошел съезд новых власовцев, назвавших себя «правительством в изгнании», – подчеркивает он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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