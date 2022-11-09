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Среда, 9 ноября 2022, 13:00 мск

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Мэр Екатеринбурга проверил, как работает Академическая ТЭЦ (ВИДЕО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня посетил Академическую ТЭЦ, которая обеспечивает теплом порядка 250 тысяч жителей города. Мэр интересовался, как работают энергетики в отопительный сезон.

Мэр посетил Академическую ТЭЦ

«Не зря есть мнение, что схема теплоснабжения в Екатеринбурге – одна из самых сложных. Но здесь трудятся высокопрофессиональные специалисты, и это гарантия того, что горожане могут чувствовать себя комфортно в теплых домах. Я был на открытии ТЭЦ «Академическая» в 2016 году. Тогда могло показаться странным, что на станции установлено в основном отечественное оборудование. А сейчас эти вопросы становятся актуальными. В компании «Т Плюс» сегодня высокий уровень цифровизации. И мы видим, что системы диспетчеризации, цифрового управления – в основном тоже работают на отечественном программном продукте», – отметил Алексей Орлов.

Градоначальник также напомнил, что отопительный сезон в Екатеринбурге в этом году начался досрочно. Никаких внештатных ситуаций в теплоснабжении не допущено. «В летний период мы провели полноценную ремонтную кампанию, устранили все дефекты и провели сервисное обслуживание оборудования, которое участвует в выработке тепловой и электрической энергии. Сегодня блок уже вышел на заданную мощность и вырабатывает электроэнергию мощностью 216 мегаватт и тепловую энергию мощностью 220 гигакалорий. Станция уже работает в зимнем режиме теплоснабжения», – сообщил технический директор ТЭЦ Андрей Семенов. Академическая ТЭЦ обеспечивает теплом и электричеством четыре городских района: собственно Академический, где проживает 150 тысяч человек, а также часть Вторчермета и Юго-Запада. Запас мощности теплоэлектроцентрали позволяет планировать активную застройку близлежащих районов вплоть до 2030 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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