Педагоги Академического получили ключи от квартир (ФОТО)

Сегодня в школе № 123 Академического района Екатеринбурга состоялось торжественное вручение ключей от служебных квартир педагогам, приехавшим жить и работать из других городов Свердловской области или регионов, например, Пермского края.

Служебные квартиры для педагогов – способ привлечь кадры в детские сады и школы, которые активно строятся в Академическом. Такая программа от основателя района и его застройщика стартовала в тестовом режиме в 2021 году и была продлена, так как оказалась актуальной и востребованной. В рамках программы квартиры, которые находятся в собственности АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», по договорам социального найма предоставляются на несколько лет школам и детским садам. Образовательные учреждения, в свою очередь, передают это жилье своим сотрудникам с возможностью в будущем выкупить его на льготных условиях.

Важность этой программы подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов, почетный гость церемонии. «Академический – самый молодой район Екатеринбурга, в том числе – по возрасту населения. Для молодых семей приоритетом при выборе места для жизни является активное строительство детских садов и школ, а это было бы невозможно без «РСГ-Академическое», – отметил глава города. – А для педагогов один из мотивационных факторов – наличие жилья рядом с местом работы. Теперь возможность получить его у них появляется. Надеюсь, другие застройщики возьмут пример с «РСГ-Академическое», чтобы молодые педагоги ехали жить и работать и в другие районы».

Также программу высоко оценил заместитель председателя заксобрания Виктор Маслаков, сказавший, что это особенно важно для специалистов, приехавших из других городов. Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов подчеркнул, что при развитии района компания держит курс на создание полноценного наукограда, в котором существует преемственность всех уровней образования. А поддержка педагогического состава является неотъемлемой частью развития любого крупного проекта.

Сегодня ключи от новых квартир получили 8 педагогов и членов их семей. Все они – представители социально-педагогического комплекса, который появился в Академическом районе по инициативе главного его застройщика в 2010 году на базе первой школы района №16. Он был на тот момент первый в Екатеринбурге, и единственный, объединивший не только общеобразовательные учреждения, но и детские сады, отделения УрО РАН, УрГПУ, коммерческие и общественные организации района. После торжественной церемонии вручения ключей Алексей Орлов, Виктор Маслаков и Сергей Ланцов были приглашены на чаепитие в новую квартиру семьи Навроцких на улице Академика Сахарова. Отец семейства – Евгений Навроцкий, старший инструктор, педагогический стаж 12 лет; его супруга Марина Навроцкая – воспитатель, стаж 8 лет; пара воспитывает пятилетнего сына Федора. Семья приехала в Екатеринбург из Снежинска Челябинской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»