Сегодня православным нельзя смеяться и прясть

10 ноября православная церковь будет чтить память святой Параскевы Пятницы. Она родилась в третьем веке в Иконии. Ее родители особо почитали день страданий Господних – пятницу, – поэтому нарекли дочь, родившуюся в этот день Параскевой, что в переводе с греческого означает «пятница».

Издавна святая пользовалась у православных христиан особой любовью и почитанием. На иконах мученица изображалось святой подвижницей высокого роста, с лучезарным венком на голове. Согласно народным верованиям, иконы святой Параскевы охраняют семейное благополучие и счастье, а также оберегают урожай и домашний скот. Поэтому 10 ноября принято приносить в храм для освящения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего года.

На Руси Параскева Пятница почиталась как бабья святая, покровительница женской работы. С этим связан ряд обычаев, запрещающих в этот день прясть и смеяться. Считается, что смеющиеся будут много плакать в старости. Вообще же существует поверье, что святая Параскева ходит по земле в облике молодой женщины и наблюдает за тем, как живут люди. Тех, кто не соблюдает обычаи и запреты, она наказывает, остальных милует и даже награждает.

Екатеринбург, Елена Васильева

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