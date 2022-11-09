Что полезного в мусорных мешках екатеринбуржцев. Репортаж с сортировки (ФОТО)

Ежедневно в Екатеринбурге сортируют примерно 1200 тонн отходов. Из них «полезных» – только 7-8%, т.е. около 250 тонн. Остальное уходит на полигон для захоронения. «Новый День» побывал на единственном в уральской столице мусоросортировочном комплексе, чтобы узнать, как несколько десятков человек вручную борются за чистоту планеты, и почему победа пока не на их стороне.

Мусоросортировочный комплекс «Широкореченский» находится в нескольких километрах от Екатеринбурга. Каждый день сюда приезжают мусоровозы. Каждый проходит процедуру взвешивания, выгружает отходы, собранные с контейнерных площадок Екатеринбурга, и отправляется в очередной рейд. Все мешки с мусором здесь – из контейнеров для раздельного сбора. Т.е. формально в них не должно быть неперерабатываемых отходов. Но в реальности это далеко не так. Каждый пакет разрывают вручную сортировщики, выбирая опасные отходы (батарейки, ртутные лампы или градусники), а также то, что может получить вторую жизнь, и то, чему суждено отправиться гнить в земле столетиями. Единственная фракция, которую собирает техника, – это металл. Например, алюминиевые и жестяные банки. Весь мусор из пакетов проходит через магнитный сепаратор, и железо притягивается к нему. Все остальное сортировщики, по словам замначальника МСК «Широкореченский» Дмитрия Альмухаметова, днем и ночью выбирают руками. Каждый сотрудник для этого проходит обучение – и точно знает, например, какую пластиковую бутылку можно переработать, а какую не получится.

На Широкой Речке сотрудники «Спецавтобазы» сейчас отбирают 19 видов полезных фракций будущего вторсырья – это картон и бумага, ПЭТ-бутылка, разнообразная пластиковая пленка, картон и бумага, жестянки и металлические отходы и многое другое. Директор предприятия Наталья Зубова объясняет, что фракций может быть и больше – до 30, но сортировщики вычленяют из общей массы только то, что востребовано у переработчиков. Потому что если на тот или иной вид отходов нет спроса, то и сортировать их, увы, бессмысленно.

Все полезное собирают в кучи, а потом прессуют. Кипы маркируют и заводят в специальную программу, которая собирает сведения об имеющихся у предприятия объемах вторсырья. Данные аккумулируются на собственной аукционной интернет-площадке «Спецавтобазы», где переработчики и покупают нужные им фракции. Система работает только с мая этого года, поэтому пока объемы проданного через новую платформу исчисляются только сотнями тонн. Но и этого немало – все это могло бы попасть на полигон и лежать мертвым грузом, но получит вторую жизнь.

Сейчас в Екатеринбурге раздельный сбор организован далеко не на каждой контейнерной площадке – примерно две трети всего бытового мусора из уральской столицы вообще не проходит сортировку, а отправляется прямиком на полигон «Северный».

На «Спецавтобазе» объясняют, что людям необходимо самим «созреть» до осознанного подхода к сбору отходов. Потому что даже если на каждой контейнерной площадке поставить баки хотя бы двух видов – для сортируемых и несортируемых отходов (к этим относятся остатки пищи, использованные предметы гигиены, сложная многокомпонентная упаковка, например, «бумажные» стаканчики от кофе take away), не факт, что люди станут пользоваться ими по назначению.

«В среднем по Екатеринбургу в контейнерах для сортируемого мусора мы находим примерно 20% «неправильных» отходов. То есть 80% – это то, что люди раздельно собрали. Но у нас есть и негативные примеры. Был опыт в районе Южного автовокзала, не буду называть улицу, где в контейнеры для сортируемого мусора жители бросали 80% несортируемого. В таких ситуациях мы сначала несколько раз уведомляем, что так делать нельзя, а после – прекращаем раздельный сбор», – объясняет Наталья Зубова, уточняя, что иначе логистика выходит слишком дорогой.

Исполнительный директор «Спецавтобазы» Дмитрий Осокин также рассказывает, что насаждать раздельный сбор насильно – совершенно бессмысленно. «Я пытался в своем доме организовать это, прошел девять кругов ада, но пока люди сами сознательно не будут относиться к вопросу, мы будем получать ровно ту ситуацию, которую описала Наталья Владимировна про район Южного автовокзала», – добавляет он.

На «Спецавтобазе» говорят, что постепенно сознательных екатеринбуржцев становится больше, к раздельному сбору подключается все больше домов. Для этого людям надо обращаться в свою управляющую компанию с просьбой организовать двухконтейнерную систему. «Для управляющей компании это несложно, затрат никаких – только сделать наклейки на баки», – добавляет руководитель «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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