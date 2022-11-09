Екатеринбуржец обнаружил в продуктовом магазине полчища тараканов (ФОТО)

Житель микрорайона ЖБИ пожаловался на нашествие тараканов в магазине «Магнит», который находится на улице Высоцкого, 12.

«Полчища тараканов, раньше покупал тут лепешки, пришел в полный ужас, когда увидел это сегодня. По-хорошему надо магазин закрывать на полную дезинфекцию», – написал подписчик паблика «Инцидент. Екатеринбург». На видео, которое отправил подписчик, действительно можно увидеть несколько десятков тараканов, ползающих по прилавку.

Сотрудники Роспотребнадзора отреагировали на сообщения в соцсетях. «Предприятию торговли будет выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: «Инцидент. Екатеринбург»

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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