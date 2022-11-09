В уральских школах хотят ввести уроки игры на народных инструментах

В школах Свердловской области хотят ввести «практическое освоение народных инструментов». Это нужно, чтобы «прививать любовь к русской народной музыке», передает департамент информполитики региона со ссылкой на резолюцию II Уральского форума национальных оркестров России. Документ направят в Минкульт РФ, в Минпросвет РФ и другие ведомства.

Помимо прочего, на форуме обсуждали пути «популяризации национальной инструментальной музыки». «Это очень серьезный, очень востребованный разговор о том, как должны развиваться исполнительское искусство, оркестры народных инструментов. И сейчас, в Год культурного наследия, этот разговор важен как никогда», – заявила первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»