Свердловской области не хватит средств на помощь предприятиям

В проекте бюджета Свердловской области на 2023 год заложено недостаточно средств на помощь субъектам промышленной деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос поднял на заседании комитета заксо по промышленной политике начальник отдела стратегического развития и инфраструктурных проектов минпромнауки Андрей Командин. По его словам, у областного фонда технологического развития промышленности на начало года практически не будет средств на выдачу займов, тогда как предприятия за ними уже обращаются. Чиновник считает, что на эти цели необходимо предусмотреть хотя бы 100 мл рублей.

С ним согласился председатель комитета Альберт Абзалов. «Если начинать год с нуля, тогда они ничего планировать не смогут. Это не очень правильно, когда у Краснодарского края, аграрного, 5 млрд рублей капитализация аналогичного фонда, а мы даже 100 млн выделить не можем», – отметил он.

Командин добавил, что по показателям эффективности свердловский фонд – один из лучших в России. В уходящем году он едва ли не единственный смог получить из федерального бюджета 200 млн рублей, которые пошли на поддержку 24 предприятий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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