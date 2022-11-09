В Екатеринбурге бомжи напали на прохожего

В Екатеринбурге два бомжа напали на прохожего, избили его и украли сотовый. По горячим следам их задержали патрульные. «Это мужчины 1980 и 1990 годов рождения, старший из них ранее неоднократно судим за кражу и грабеж. Потерпевший опознал в задержанных своих обидчиков. При опросе они пояснили, что успели реализовать похищенное устройство третьим лицам за вознаграждение», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело за грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ), они задержаны, а сотрудники полиции устанавливают место сбыта похищенного смартфона, а также проверяют подозреваемых на причастность к другим подобным преступлениям.

Екатеринбург, Елена Сычева

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