Екатеринбуржцам напомнили, куда жаловаться на плохо убранные дворы

Администрация Екатеринбурга напомнила горожанам, кто отвечает за уборку улиц и дворов от снега и льда.

Расчисткой автомобильных дорог и тротуаров занимаются муниципальные предприятия и подрядные организации, с которыми заключены муниципальные договоры. В каждом районе есть дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ), который должен чистить улицы круглосуточно. Замечания по уборке городских пространств можно подать через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приемная».

Уборкой дворов и придомовых территорий обязаны заниматься УК и ТСЖ. В перечень их зимних обязанностей входят:

– очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной свыше 5 сантиметров;

– сдвигание свежевыпавшего снега и очистка дворов от снега и льда при наличии колейности свыше 5 сантиметров;

– очистка придомовой территории от наледи и льда;

– очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных во дворах;

– уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд;

– проверка и при необходимости – очистка кровли от скопления снега и наледи (сосулек).

Если УК или ТСЖ не выполняют свои обязанности, нужно обращаться в администрации районов или к квартальным инспекторам по месту проживания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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