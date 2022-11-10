Екатеринбуржцам напомнили, куда жаловаться на плохо убранные дворы

Администрация Екатеринбурга напомнила горожанам, кто отвечает за уборку улиц и дворов от снега и льда.
Расчисткой автомобильных дорог и тротуаров занимаются муниципальные предприятия и подрядные организации, с которыми заключены муниципальные договоры. В каждом районе есть дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ), который должен чистить улицы круглосуточно. Замечания по уборке городских пространств можно подать через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приемная».
Уборкой дворов и придомовых территорий обязаны заниматься УК и ТСЖ. В перечень их зимних обязанностей входят:
– очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной свыше 5 сантиметров;
– сдвигание свежевыпавшего снега и очистка дворов от снега и льда при наличии колейности свыше 5 сантиметров;
– очистка придомовой территории от наледи и льда;
– очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных во дворах;
– уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд;
– проверка и при необходимости – очистка кровли от скопления снега и наледи (сосулек).
Если УК или ТСЖ не выполняют свои обязанности, нужно обращаться в администрации районов или к квартальным инспекторам по месту проживания.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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