В суд ушло дело об убийстве с помощью ножниц, ножа, шила и отвертки

В Сысертский районный суд отправлено уголовное дело об убийстве, совершенном с использованием ножа, ножниц, шила и отвертки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, преступление было совершено вечером 22 июля 2022 года в квартире на улице Парковой в поселке Большой Исток. Между двумя мужчинами возникла ссора во время совместного распития алкоголя. Обвиняемый сначала ударил своего знакомого кулаком по лицу, а потом добивал подручными предметами – ножом, ножницами, шилом, отверткой. Всего на теле убитого насчитали не меньше 67 ран в области головы, шеи и туловища.

Обвиняемый вину в совершении убийства знакомого признал, сотрудничал со следствием. В ходе проверки показаний продемонстрировал, как именно он наносил удары.

Сысерть, Елена Владимирова

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