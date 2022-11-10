Аграрный комитет заксо предложил увеличить расходы на сельское хозяйство

Комитет заксо по аграрной политике одобрил проект свердловского бюджета на 2023 год в первом чтении, но выступил за повышение уровня финансирования сельского хозяйства.

В частности депутаты предлагают увеличить расходы на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, выделить средства на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение жильем работников, предоставить субсидии муниципальным образованиям для поддержки торговых точек, расположенных в малонаселенных и труднодоступных деревнях.

Напомним, ранее комитет по соцполитике предложил увеличить расходы на содержание и ремонт детских загородных лагерей, на финансовую поддержку больниц, на строительство и ремонт школ и детских садов. Комитет по промышленной политике предлагает увеличить финансирование фонда поддержки промышленных предприятий.

Сегодня проект бюджета в первом чтении рассмотрит профильный комитет по бюджету, налогам и финансам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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