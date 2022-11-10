Названа дата боя Шлеменко и Исмаилова

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова все же состоится в этом году. Поединок возглавит турнир RCC 13, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». Информацию подтвердили «Новому Дню» организаторы турнира.

Ровно год назад, в декабре 2021-го, Исмаилов бросил вызов Шлеменко, и тут же получил согласие, однако встречу пришлось перенести из-за травмы дагестанского бойца.

Екатеринбург, Елена Сычева

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