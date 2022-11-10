ФСБ: в Екатеринбурге предотвращен теракт в военкомате

В Екатеринбурге предотвращен террористический акт, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. Спецоперацию проводило ведомство совместно с военной контрразведкой. В результате силовики задержали 47-летнего местного жителя, который собирался поджечь военкомат Кировского района Екатеринбурга.

«Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти. По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств», – сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Предполагаемый преступник задержан, ведутся поиски его соучастников.

Екатеринбург, Елена Сычева

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