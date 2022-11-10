В бюджете не заложено средств на оплату долгов муниципалитетов за энергоресурсы

В проекте бюджета Свердловской области на 2023 год пока не заложено средств на погашение задолженности муниципальных образований за энергоресурсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос подняли сегодня на заседании комитета по бюджету депутаты Михаил Зубарев и Альберт Абзалов. Ответ министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова был лаконичным: «Констатирую факт: не предусмотрено».

Депутат Абзалов отметил, что отсутствие средств даже на исполнение судебных решений по долгам – тревожный признак. Он пояснил, что в некоторых территориях с поставщиками ресурсов были заключены мировые соглашения по погашению задолженностей в течение трех лет, например в Артях. Часть долга в этом году была погашена, но что делать дальше – непонятно.

Министр финансов Александр Старков отметил, что этот вопрос возникает ежегодно. «По мере возможностей будем помогать по оплате судебных решений, но и самим главам надо работать. А то многие сидят и ждут, когда им помогут из областного бюджета», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»