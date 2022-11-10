Убиравший снег рабочий упал с крыши и разбился насмерть

В Каменске-Уральском следователи проводят проверку по факту гибели рабочего, который чистил крышу от снега, упал и разбился насмерть.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, ЧП случилось днем 9 ноября на улице Ленинградской. Уборщик снега упал с крыши, предположительно, в результате обрыва страховки, и скончался еще до приезда скорой помощи. В ходе проверки сотрудники СК установят все обстоятельства трагедии. Уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено на экспертизу.

Выясняется, был ли погибший официально трудоустроен. Есть информация, что подрядчик по уборке снега нанял его без договора. Изучаются должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности и т.д. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка действиям управляющей организации, подрядчика и иных лиц

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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