Оттепель на Урале сменят двадцатиградусные морозы

Установившаяся с начала ноября теплая погода в Свердловской области скоро сменится настоящими зимними морозами.

По прогнозу метеорологов, до конца недели в большинстве районов Среднего Урала еще будет сохраняться дневная плюсовая температура воздуха. Но на крайнем севере области в ближайшие выходные похолодает до -5…-10 градусов. «Скорое изменение погоды принесет циклон исландского происхождения, который выйдет на Скандинавию и воскресным днем доберется до Урала. Осадки завтра-послезавтра будут выпадать в виде мокрого снега с дождем, в воскресенье – в виде снега и мокрого снега. Образуется снежный накат на дорогах, вероятны непродолжительные метели.

Уже 14 ноября в тыл этому циклону будет поступать холодный арктический воздух. Наиболее морозными будут 16-17 ноября: температура воздуха опустится до -15,-20°, на севере до -25°», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Отметим, что в Екатеринбурге ощутимо похолодает в следующий понедельник – температура воздуха днем опустится до -5.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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