«Нам надо людям что-то говорить!»: депутаты возмутились сокращением расходов на их округа

Депутаты заксо, избранные от одномандатных округов, обеспокоены тем, что в проекте областного бюджета на 2023 год оказались существенно сокращены расходы на финансирование расходов их территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», дискуссия на эту тему развернулась сегодня на заседании комитета заксо по бюджету, налогам и финансам. Например, депутат по Первоуральскому округу Алексей Дронов заявил, что его перечень предложений по финансированию включал 31 пункт, из которых в итоге обнулены или «порезаны» 29. По Староуткинску предложенная смета была урезана на 81%, по Первоуральску – на 29%. Пострадали инициативы по ремонту образовательных учреждений, исполнению предписаний надзорных органов, ремонту дорог, выплатам молодым семьям. Зато остались затраты на психологическую помощь. Депутат напомнил, что по итогам первой согласительной комиссии с минфином была достигнута договоренность, что пожелания муниципалитетов секвестируют на 15%. Но в итоге по своему округу он увидел сокращение на 32% – в два раза больше. «Когда мы встречались с избирателями, мы опирались на эти договоренности. Нам надо людям что-то говорить», – заявил Дронов.

Депутат Михаил Зубарев от Асбестовского округа поддержал коллегу, отдельно подчеркнув тот факт, что во многих территориях строятся или реконструируются объекты, которые переходят с этого года на следующий. Муниципальные контракты на них уже заключены, главы рассчитывали на определенные суммы в рамках их исполнения, и вдруг оказалось, что этих денег нет. «Прошу минфин проанализировать ситуацию именно по переходящим объектам», – подчеркнул Зубарев.

Глава минфина Александр Старков обещал, что это будет сделано в рамках рабочих групп согласительной комиссии по бюджету. При этом он еще раз напомнил депутатам, что бюджет верстался исходя из консервативного сценария экономического развития области, поэтому выполнить все пожелания возможности нет.

Глава бюджетного комитета Петр Соколюк добавил, что в территориях не всегда корректно обращаются с бюджетными средствами. По его словам, при анализе расходов иногда оказывается, что главы направляют областные деньги совсем не туда, куда они должны были их направить, согласно договоренностям с региональными властями, а потом им на что-то не хватает.

Несмотря на довольно оживленную дискуссию, проект бюджета профильный комитет рекомендовал к принятию в первом чтении на пленарном заседании 15 ноября. Напомним, сразу после этого, 16 ноября, начнется работа согласительной комиссии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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