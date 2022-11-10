На Сортировке крупный пожар – горит промышленный цех

В Екатеринбурге сегодня днем загорелся промышленный цех на улице Билимбаевской. По сведениям очевидцев, ЧП случилось на территории центрального автомобильного ремонтного завода на Сортировке. Дымом затянуло весь район.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 15:25. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на площади 400 квадратных метров горит готовая продукция внутри отдельно стоящего цеха. Информации о пострадавших в ЧП не поступало. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

На тушение пожара направлено 13 спецмашин и 44 спасателя. МЧС предпринимает меры для скорейшей локализации крупного возгорания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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