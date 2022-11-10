В Октябрьском районе Екатеринбурга построят новый мост

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для реконструкции путепровода над железнодорожными путями по Низовому переулку (Октябрьский район).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь появится новый мост протяженностью 99 метров вместо старого, находящегося в аварийном состоянии, а также участок улично-дорожной сети длиной 720 метров.

На мосту будет две полосы движения общей шириной 9 метров и пешеходная зона шириной до 1,7 метра.

Реконструкцию произведут в два этапа. На первом будет построен новый мост, а на втором – снесен старый. Такой порядок необходим для того, чтобы местные жители не испытывали неудобств из-за отсутствия короткого пути через железную дорогу. Средства на обновление путепровода будут выделены из городского бюджета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»