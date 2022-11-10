В мэрии показали, как надо украшать здания к Новому году (ЭСКИЗЫ)

Администрация Екатеринбурга утвердила рекомендации по украшению города к Новому году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это сделано для того, чтобы Екатеринбург «не превратился в беспорядочный калейдоскоп из гирлянд, звезд и мишуры».

В постановлении, подписанном мэром Алексеем Орловым, рекомендуется использовать для игрушек и гирлянд «спокойную золотистую или белую цветовую гамму». При этом документ советует формировать единый ансамбль, в котором украшения будут подчеркивать красоту архитектуры, а не затмевать и перебивать ее. Например, можно выделить колонны с помощью гирлянд.

Кроме того, запрещено делать надрезы, надписи, приклеивать и прибивать провода на деревья. Также нельзя использовать в оформлении города легковоспламеняющиеся игрушки, свечи, бенгальские огни и фейерверки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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