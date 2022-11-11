Хирург назвал топ-3 популярных пластических операций у уральцев

Главный внештатный пластический хирург Свердловской области Алексей Ткаченко рассказал о самых популярных операциях по улучшению внешности у уральцев. «Это три основных блока – блефаропластика, то есть коррекция век, маммопластика, операции на груди, и ринопластика, то есть коррекция носа. Это три основные направления, которые на первом месте», – сказал он.

Сегодня в Екатеринбурге начался Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Специалисты будут обсуждать новинки в этой области и импортозамещение.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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