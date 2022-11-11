В Арамили пьяный водитель без прав устроил ДТП, пострадала женщина (ФОТО)

В Сысертском районе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который сел пьяным за руль и спровоцировал ДТП. Авария произошла накануне около 22 часов в Арамили. Мужчина, управляя «Ауди Q7», врезался стоящий рядом автомобиль «Лада 211440». За рулем отечественной легковушки находилась 27-летняя женщина, она пропускала встречный транспорт перед поворотом. Сильный удар пришелся в багажник «Лады», женщина получила травмы различной тяжести и была доставлена в больницу Екатеринбурга.

Полицейские установили, что водитель «Ауди» восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и был лишен водительских прав. Однако 33-летний мужчина не сдавал водительское удостоверение в ГИБДД. На месте происшествия у водителя имелись явные признаки опьянения, но он отказался проходить медосвидетельствование. Позднее он пояснил, что потерял водительские права. А перед тем как сесть за руль, выпил два стакана пива. Во время управления он отвлекся и столкнулся с «Ладой».

На виновника аварии были составлены три протокола по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ, части 2 статьи 12.7 КоАП РФ и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, а также возбуждено уголовное производство по статье 264.1 УК РФ за управление машиной в нетрезвом виде. Сотрудники Госавтоинспекции задержали «Ауди» и поместили на спецстоянку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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