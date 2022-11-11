В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности шопинга в «черную пятницу»

Сегодня – Всемирный день шопинга. В этот день и традиционные магазины, и маркетплейсы проводят акции и распродажи. С одной стороны, это возможность и покупки сделать, и сэкономить. А с другой стороны, повышаются риски попасть на уловки недобросовестных торговцев. Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали о правилах безопасности шопинга.

– Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Случается, что товар неожиданно «дорожает» перед акцией и в итоге со скидкой стоит столько же, сколько и раньше.

– Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Запросите у продавца документы на товар.

– Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки.

– Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе. На сайте (в приложении) должно быть указано наименование продавца, место его нахождения (адрес), режим работы, ОГРН для юрлиц, ФИО и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей. Также для всех продавцов должен быть указан адрес электронной почты либо номер телефона и информация о способе направления претензии.

– При покупке товара выясните, в какие сроки он должен быть доставлен. Продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара.

– Если Вы покупаете товар на маркетплейсе, все претензии по доставке и качеству товара вы можете заявить также маркетплейсу.

– Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Екатеринбург, Марина Иванова

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