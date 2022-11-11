Екатеринбургская епархия отправила в зону СВО еще один гуманитарный груз

Две машины с гуманитарной помощью, собранной на средства прихожан уральских храмов, отправились сегодня на юго-запад России в сопровождении священников Екатеринбургской епархии.

Исполнительный директор Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Евгений Шатских рассказал, что добровольцы везут для бойцов теплые спальники, необходимый инвентарь, лопаты, топоры, бензиновые генераторы, пилы, теплые вещи, термобелье, продовольственные наборы и другое. «Машины идут до Симферополя до специального центра гуманитарной помощи. Там будет распределение груза. Присоединятся еще дополнительные машины из Крымской митрополии. Дальше они поедут в сторону Херсонской области. Там помощь будет раздаваться через различные контрольно-пропускные службы и части, где находятся солдаты», – сообщил он.

С 24 февраля 2022 года в приходах Екатеринбургской епархии было собрано более 10 млн 600 тыс. рублей и 10 тонн гуманитарного груза. Гуманитарная помощь направлена в Крымскую митрополию, в Ростовскую, Белгородскую, Шахтинскую, Воронежскую, Владикавказкую епархии. Часть собранных средств перечислена для закупки медицинской техники и медикаментов в военные госпитали.

Для оказания помощи беженцам и раненым с начала мая добровольцы совершили восемь выездов в Белгород и другие города. В командировках приняли участие сотрудники и сестры Православной службы милосердия, представители Успенского братства, добровольцы Екатеринбургской епархии. Волонтеры встречали и принимали беженцев, помогали в уходе за ранеными в госпиталях, занимались фасовкой продуктовых наборов, разгружали машины с гуманитарной помощью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»