Пластический хирург рассказал о проблемах с импортными имплантами

Пластическая хирургия не стала менее доступной для россиян из-за западных санкций, это следует из слов главного пластического хирурга УрФО Сергея Васильева. Он сообщил «Новому Дню», что в этой отрасли медицины удается сдерживать цены, а серьезных перебоев с поставками импортных расходных материалов нет. «Мы работаем практически в обычном режиме. Какие-то внешние обстоятельства на нас не сказываются. Мы стараемся регулировать цены с учетом региона, финансовых возможностей наших пациентов. Если мы сравниваем с Москвой, у нас люди, конечно, не могут платить такие деньги. Да, цены немного выросли, так как стали дороже расходные материалы, медикаменты. Но это пока не является проблемой для наших пациентов», – отметил он.

Также Васильев уточнил, что проблем с поставками нужных расходников из-за рубежа пока нет. «Есть некоторые трудности, о которых говорят дилеры тех же имплантов, но пока прямо проблем нет, будем надеяться, что все это не коснется», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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