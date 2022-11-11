Профильный комитет заксо одобрил изменение границ Академического

Вопрос о корректировке границ Академического района Екатеринбурга рассмотрен профильным комитетом заксобрания и включен в повестку пленарного заседания 15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе заксо, законопроект, внесенный гордумой Екатеринбурга, предлагает изменить границы Академического и Ленинского районов, чтобы избежать дублирования полномочий и размытия ответственности между районами. Глава Академического Николай Смирнягин на заседании комитета пояснил, что к территории района будут отнесены ТЭЦ «Академическая», институты теплофизики и металлургии УрО РАН.

Законопроект одобрен в трех чтениях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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