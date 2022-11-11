Где грудь, а где попа. Хирург рассказал о специализациях Екатеринбурга и Челябинска

Главный пластический хирург Свердловской области Алексей Ткаченко заявил, что у уральских клиник нет ярко выраженной спецификации. При этом на профильных форумах пациентки часто делятся отзывами, исходя из которых Екатеринбург, например, рекомендуют, как место, где лучше делать маммопластику, а Челябинск – фэтграфтинг (увеличение ягодиц) или ринопластику.

«Не существует жестких градаций: в пункте А делают одно, а в пункте Б – другое. Такого нет. Но каждый занимается своими научными исследованиями. Например, Челябинск известен исследованием аутотрансплантации жировой ткани, то, что мы называем липофилинг, причем они используют это не только для эстетической реконструкции, но и при достаточно тяжелых заболеваниях, и это работает. Все остальное там делается точно так же, как у нас. И мы все делаем весь спектр оперативных вмешательств из разряда пластической хирургии», – подчеркнул он, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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