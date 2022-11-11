Расходы на чиновников и депутатов в следующем году вырастут на 20%

В проекте бюджета на следующий год заложен серьезный рост расходов на работу власти. На подраздел общегосударственные расходы закладывается 17,7 млрд рублей, почти на 21% больше, чем планировалось годом ранее. Из этого подраздела средства тратят на губернатора, депутатов, сенаторов и так далее.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на следующий год, на функционирование высшего должностного лица в 2023 году закладывается 658 миллионов. Из них непосредственно на содержание губернатора – 8,37 миллиона, почти по 700 тысяч в месяц. Годом ранее закладывалось на 9% меньше. Еще почти 650 миллионов уйдет на содержание аппарата губернатора и правительства области. Менее 60 миллионов потратят на первого замгубернатора и пятерых замгубернатора.

По данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание вице-губернатора Свердловской области, первого заместителя губернатора Свердловской области и пяти заместителей губернатора Свердловской области на 2023 год в сумме 58 296,2 тыс. рублей, на 2024 год – 61 009,5 тыс. рублей, на 2025 год – 62 981,4 тыс. рублей.

Расходы на депутатов вырастут еще существеннее, на 21%. Если год назад на них планировали потратить 629 миллионов, то теперь в проекте бюджета – 762 миллиона. Председатель заксо Людмила Бабушкина получит 7,8 миллиона в год, депутаты – 173,6 миллиона на всех.

Содержание 13 депутатов Госдумы обойдется бюджету почти в 77 миллионов (а было – 56 миллионов). На двух сенаторов закладывается чуть более 13 миллионов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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