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Пятница, 11 ноября 2022, 14:56 мск

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У областного минфина оказался самый большой фонд оплаты труда

Министр финансов Свердловской области Александр Старков подписал приказ об утверждении фондов оплаты труда для региональных органов власти.

Из документа следует, что самый большой ФОТ у самого министерства финансов – 9 млн 148 тысяч рублей в месяц. На втором месте – министерство АПК и потребительского рынка: 6 млн 201 тысяча рублей. Труд служащих областного минздрава оценивается в 3 млн 972 тысячи рублей, минобра – 3 млн 576 тысяч, минприроды – 3 млн 971 тысячу.

ФОТ минсоцполитики определен в объеме 3 млн 847 тысяч рублей. Но еще 22 млн 124 тысячи рублей ежемесячно уходят на зарплату сотрудников районных управлений социальной политики. Похожая ситуация с департаментом по обеспечению деятельности мировых судей. Аппарат самого департамента зарабатывает 1 млн 395 тысяч, а затраты на аппараты мировых судей области составляют еще 8 млн 635 тысяч.

Самые скромные фонды оплаты труда – у министерства культуры, министерства по внешнеэкономическим связям и минспорта (по 1,1 млн рублей), минпрома (1,3 млн), минтранса (1,5 млн). Департамент информационной политики, отвечающий за освещение работы областных властей в СМИ, зарабатывает 1,2 млн рублей в месяц. Аппарат губернатора и правительства – 1,1 млн рублей.

Фонды оплаты труда администраций управленческих округов (напомним, аналогов этим структурам нет ни в одном другом регионе РФ, кроме Москвы), составляют 700-800 тысяч рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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