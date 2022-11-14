МЧС и ГИБДД выступили с экстренным предупреждением

УГИБДД и ГУ МЧС по Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных условиях и призвали участников дорожного движения быть особенно осторожными.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, 14 ноября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с, сильные осадки в виде снега, на дорогах гололедица в виде снежного наката.

ГИБДД напоминает, что водителям нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что во время снегопада обзор у пешеходов может быть ограничен зонтами или капюшонами.

Госавтоинспекция обращает внимание, что при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП с материальным ущербом. Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию пробок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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